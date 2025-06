Cittadinanza onoraria a mio padre? Foss a’ maronn l’appello di Edoardo De Laurentiis anche per lo stadio

La città di Napoli continua a vivere il suo sogno tricolore, tra celebrazioni e riconoscimenti speciali. In questa atmosfera di gioia, le parole di Edoardo De Laurentiis aprono nuovi orizzonti, coinvolgendo anche lo stadio e i tifosi. Tra orgoglio e passione, si rafforza il legame tra la squadra e la città. E ora, un nuovo capitolo si apre: l’appello per conferire la cittadinanza onoraria a mio padre Foss, un gesto che merita di essere condiviso e sostenuto.

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare alcune dichiarazoni rilasciate da Edoardo De Laurentiis, vice presidente del club partenopeo. La città di Napoli, ovviamente, è ancora in festa per lo scudetto vinto due settimane fa. Nel capoluogo campano, di fatto ci sono stati tanti eventi per celebrare questo traguardo storico. Anche il conferimento della cittadinanza onoraria della città a Dries Mertens è stata l’occasione per ribadire ancora una volta il rapporto intenso tra la città di Napoli e la squadra azzurra. Proprio sulla possibilità di assegnare la cittadinanza onoraria anche ad Aurelio De Laurentiis, di fatto, ci sono alche parole di suo figlio Edoardo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Cittadinanza onoraria a mio padre? Foss a’ maronn”, l’appello di Edoardo De Laurentiis anche per lo stadio

