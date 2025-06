Cittadinanza negata a un disabile perché non riesce a dire sì voglio essere italiano La sorella denuncia

Una storia che evidenzia le fragilità del nostro sistema e il diritto di ogni individuo a essere riconosciuto e tutelato. La sorella di un disabile grave, incapace di pronunciare "sì" per ottenere la cittadinanza italiana, denuncia un’ingiustizia che mette in discussione i valori di uguaglianza e inclusione. In un Paese civile, è assurdo che una condizione come questa possa ostacolare il riconoscimento dei diritti fondamentali. A denunciare la situazione, ovvero il passaggio della pratica di...

“È disabile grave e non parla: per questo non è riuscito a pronunciare la fatidica formula “Sì, voglio diventare cittadino italiano”. A causa di questa sua impossibilità, dovuta ad una grave patologia, la sindrome di West, non ha ottenuto la cittadinanza o meglio: noi familiari dovremo intraprendere un lungo percorso burocratico in Prefettura. In un Paese civile mi pare assurdo”. A denunciare la situazione, ovvero il passaggio della pratica di rilascio della cittadinanza dal Comune alla Prefettura, con tempi di attesa anche di tre anni è Aisha, sorella di Ismael Bara, 18 anni, nato a Napoli e residente a Modena, affetto dalla rara forma di epilessia da che aveva pochi anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cittadinanza negata a un disabile perché non riesce a dire “sì, voglio essere italiano”. La sorella denuncia

