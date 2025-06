Cittadinanza l’insegnante che aspetta da 25 anni di essere italiano | Sono nato e cresciuto a Roma

Sonni Olumati, mediatore culturale e maestro di danza nato e cresciuto a Roma, aspetta da 25 anni di diventare ufficialmente italiano. Nonostante abbondi passione e dedizione, il suo sogno di cittadinanza resta nel limbo burocratico, lasciandolo intrappolato tra identità e riconoscimento. La sua storia è un potente richiamo alla necessità di superare gli ostacoli amministrativi, affinché ogni cittadino possa sentirsi pienamente parte della nostra Nazione.

Mediatore culturale, fondatore di un’agenzia di comunicazione, maestro di danza Sonni Olumati è intrappolato in un limbo burocratico. “Ho festeggiato con la mia squadra sventolando il tricolore, ma per lo Stato sono straniero”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cittadinanza, l’insegnante che aspetta da 25 anni di essere italiano: “Sono nato e cresciuto a Roma”

