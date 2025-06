Cittadinanza da 10 a 5 anni l’iter per diventare italiani

Con il sì sulla scheda gialla cambierebbe lo status per oltre un milione e quattrocentomila stranieri già residenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cittadinanza, da 10 a 5 anni l’iter per diventare italiani

Morta a 106 anni Hermine Mayr Orian, la sudtirolese che sognava la cittadinanza austriaca - Hermine Aloisia Mayr Orian, l'ultima insegnante delle 'Katakombenschulen' in Alto Adige, è scomparsa all'età di 106 anni.

Abbiamo scelto l’astensione al Referendum per tutti i 5 quesiti. Non votiamo il Referendum. Ne quelli sul lavoro, ne il quesito sulla cittadinanza, numero 5 del referendum che vorrebbe dimezzare da 10 a 5 gli anni di residenza per diventare italiani. #Astension Partecipa alla discussione

?L'8 e il 9 giugno si vota per la #cittadinanza. Con la vittoria del "sì", basterebbero 5 anni per chiedere di diventare cittadini italiani. «Il #Referendum è solo il primo passo» dice @victoriakaram96. Nata in Italia da genitori brasiliani, ha aspettato 22 anni per a Partecipa alla discussione

Referendum cittadinanza, servono 5 o 10 anni per diventare cittadini italiani - Attualmente le persone maggiorenni nate fuori dall’Unione europea, per avere la cittadinanza italiana devono risiedere legalmente in Italia per almeno dieci anni. Uno dei quesiti del Referendum in pro ... Si legge su toscanaoggi.it

Vi racconto i miei 23 anni di attesa per diventare (forse) italiano - Alidad è arrivato nel nostro Paese quando aveva 14 anni, oggi ne ha 34: «Sono cresciuto qui, ho studiato anche il nostro sistema politico, la nostra Costituzione. Voglio essere riconosciuto» ... Riporta msn.com

CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA 2024