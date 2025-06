Cittadella tra retrocessione e rimpianti ecco Carissoni | Siamo mancati nei momenti difficili

Tra retrocessione e rimpianti, il cuore di Cittadella si intreccia alle parole di Lorenzo Carissoni, protagonista di un’estate difficile e di ricordi indelebili. La perdita di Pavin ha lasciato un vuoto profondo nel team e nella comunità, evidenziando quanto siano cruciali i momenti di solidarietà e forza collettiva. In questo scenario, il presente si fa ancora più importante, spingendo il Cittadella a trovare nuove energie per risalire la china e scrivere un futuro diverso.

«Sono andato al funerale di Pavin. La sua morte è stata una notizia improvvisa, brutta. Una persona così vicina alla squadra, così positiva, non la dimentichi più». Così si apre il racconto di Lorenzo Carissoni, jolly difensivo del Cittadella, quando parla dell’ex dirigente scomparso non più di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Cittadella, tra retrocessione e rimpianti ecco Carissoni: «Siamo mancati nei momenti difficili»

