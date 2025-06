Cinque tips per far durare l’abbronzatura più a lungo

Inutile dire che, la prima cosa da fare, è non scottarsi: muniamoci di protezioni adeguate e di un buon solare, fondamentali per preservare la salute della pelle e l’intensità dell’abbronzatura. Ma non finisce qui: scopri i cinque trucchi essenziali per far durare il nostro colorito dorato più a lungo e goderti al massimo i ricordi delle tue vacanze. Come far durare l’abbronzatura più a lungo? Ecco i segreti da mettere subito in pratica!

Iniziata la stagione, il dubbio è sempre e solo uno: come fare a far durare l’abbronzatura il più a lungo possibile? Soprattutto quando le vacanze sono poche e le occasioni di esporsi al sole sono ristrette, non dobbiamo disperare: ci sono cinque trucchetti fondamentali per mantenere l’abbronzatura della pelle il più possibile. Come far durare l’abbronzatura più a lungo?. Inutile dire che, la prima cosa da fare, è non scottarsi: muniamoci di crema solare. Che no, non è nemica dell’abbronzatura, come in molti pensano, ma anzi: un colorito preso in più momenti e a piccole dosi sarà molto più duraturo di una brutta scottatura, che spingerà la pelle a rigenerarsi più velocemente per tornare “bianca” come prima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cinque tips per far durare l’abbronzatura più a lungo

