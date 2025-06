Cinque quesiti e due danni

In un panorama politico spesso intricato, cinque quesiti e due danni evidenziano le sfide di un sistema che, tramite il referendum abrogativo, dovrebbe tutelare la sovranità dei cittadini. Tuttavia, azioni estreme come mettere in moto a vuoto una macchina così delicata rischiano di compromettere la credibilità stessa di questo meccanismo di partecipazione democratica. È fondamentale riflettere su come preservare l’integrità di uno strumento così prezioso.

Non c'è nulla quanto mettere in moto a vuoto una gigantesca e delicatissima macchina per far perdere credibilità a un sistema che ha eretto il referendum abrogativo a garanzia della sovranità popolare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cinque quesiti e due danni

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Cinque Quesiti Due Danni

Guida ai referendum dell’8 e 9 giugno: i cinque quesiti, il quorum, le schede e come si vota - Preparati a conoscere i cinque referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, che trattano temi cruciali come i licenziamenti, il precariato, la sicurezza sul lavoro e la cittadinanza.

? #REFERENDUM Tra due settimane si voterà il cinque quesiti referendari, relativi al lavoro e alla cittadinanza. Per essere valido, al referendum dovranno votare il 50% +1 degli aventi diritto. Ecco un piccolo riassunto: Partecipa alla discussione

ME LO RIVELÒ FAZIO NEL 1992: L'EURO COSÌ COM'È STATO COSTRUITO, SI PUÒ SMONTARE PEZZO PER PEZZO