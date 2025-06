Cinipide del castagno appello degli agricoltori alla Regione

Gli agricoltori della Campania lanciano un deciso appello alla Regione: la minaccia del cinipide del castagno si fa sempre più pressante, mettendo a rischio un patrimonio prezioso. Dopo i recenti attacchi che hanno risvegliato ricordi dolorosi, è fondamentale agire immediatamente. "Urge un incontro urgente con...

Una nuova ondata di attacchi alla produzione castanicola della Campania. Nei giorni scorsi sono stati segnalati nuovi attacchi del cinipide sulla pianta del castagno, una circostanza che ha risvegliato i periodi bui attraversati dal settore solo pochi anni fa. "Urge un incontro urgente con.

