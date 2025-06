Cinema Revolution torna l’iniziativa con cui vedere i film più attesi a un prezzo speciale

Preparati a vivere un’estate all’insegna del grande cinema! Cinema Revolution torna con entusiasmo, portando nei cinema italiani film attesissimi a soli 3,50 euro. Un’occasione imperdibile per riscoprire le meraviglie del cinema italiano ed europeo, grazie alla campagna del Ministero della Cultura che, dal 8 giugno al 25 settembre 2025, rende l’esperienza cinematografica accessibile a tutti. E non finisce qui: con Cinema in Festa, due settimane di eventi speciali ti aspettano per rendere ogni scena ancora più indimenticabile.

Dal 8 giugno al 25 settembre 2025 torna Cinema Revolution, la campagna del Ministero della Cultura che porta gli italiani al cinema con biglietti a 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. All'interno dell'iniziativa si inserisce anche Cinema in Festa, con due settimane speciali in cui la promozione si estende a tutte le pellicole, incluse le nuove uscite.

