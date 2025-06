Cina | Xinhua Institute pubblica rapporto su Mar cinese meridionale

In occasione della Giornata mondiale degli oceani, l'Xinhua Institute, think tank affiliato all'agenzia di stampa Xinhua, ha pubblicato un rapporto intitolato “Trasformare il Mar cinese meridionale in un mare di pace, amicizia e cooperazione”. Questa analisi approfondita, disponibile in cinese e inglese, evidenzia le azioni della Cina per promuovere stabilità e collaborazione in una delle aree più strategiche del pianeta. Un passo importante verso un futuro di armonia marittima e dialogo internazionale.

Questa foto mostra il rapporto intitolato "Trasformare il Mar cinese meridionale in un mare di pace, amicizia e cooperazione: le azioni della Cina" e pubblicato sia in cinese che in inglese, pubblicato da Xinhua Institute, un think tank affiliato all'agenzia di stampa Xinhua, in occasione della Giornata mondiale degli oceani, oggi 8 giugno 2025.

