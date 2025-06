Cina | Shandong porto di Liangshan sviluppa settore del carbone

Il porto di Liangshan, nel cuore della provincia cinese dello Shandong, si distingue come un crocevia strategico per il settore del carbone. Questa immagine aerea, scattata da un drone il 8 giugno 2025, rivela navi impegnate nel caricamento di carbone, testimonianza di un hub vitale che collega le aree di produzione occidentali con la prospera cintura economica del fiume Yangtze. Per garantire una fornitura stabile durante i picchi estivi, il porto si è concentrato sulla...

