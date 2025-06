Cina | scopriamo antichi villaggi pittoreschi nell’Anhui

Scopri i tesori nascosti dell’Anhui, una provincia cinese ricca di storia e tradizione. Passeggiando tra gli antichi villaggi di Xidi e Hongcun, potrai immergerti in un mondo di architetture in stile Hui e paesaggi naturali da sogno. Questi angoli di paradiso, riconosciuti dall’UNESCO, svelano un affascinante patrimonio culturale che merita di essere esplorato. Per un viaggio indimenticabile nella Cina più autentica, clicca sul link e lasciati conquistare.

Visitate Xidi e Hongcun, due antichi villaggi della provincia cinese dell'Anhui. Con i loro splendidi edifici in stile Hui e i tranquilli panorami naturali, sono stati inseriti nell'elenco dei siti del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO.

In questa notizia si parla di: Antichi Villaggi Anhui Cina

