Cina | scienziati scoprono forme di vita quasi aliena in zona oceanica di hadal

Nel cuore dell’oscurità degli abissi oceanici, a oltre 6.000 metri di profondità, gli scienziati cinesi hanno fatto una scoperta straordinaria: forme di vita quasi aliena in quella che si credeva una zona impossibile da colonizzare. Un risultato che apre nuove frontiere nella biologia marina e ci fa riflettere sui misteri ancora nascosti nelle profondità del pianeta. Per visualizzare il video, visitate l’indirizzo:...

A oltre 6.000 metri di profondita' sotto l'oceano si trova la zona di hadal, una "zona proibita" nero pece e con una pressione schiacciante, dove la vita sembra impossibile. Ma indovinate un po'? Gli scienziati cinesi qui hanno trovato gli ultimi sopravvissuti! – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma625339762533972025-06-08cina-scienziati-scoprono-forme-di-vita-quasi-aliena-in-zona-oceanica-di-hadal Agenzia Xinhua.

