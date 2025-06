Cina | robot umanoide fabbricato nel Paese saluta David Beckham

In un affascinante incontro tra tecnologia e celebrity, un robot umanoide cinese ha salutato David Beckham durante la sua visita a Shanghai. Questa scena straordinaria evidenzia i progressi della robotica nel gigante asiatico, aprendo nuove prospettive per il futuro dell’interazione uomo-macchina. Guardate come l’innovazione si unisce alla cultura globale, dimostrando che il confine tra reale e futuristico sta diventando sempre più sottile. Per saperne di più, visitate il video completo.

– Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma625315962531592025-06-08cina-robot-umanoide-fabbricato-nel-paese-saluta-david-beckham Agenzia Xinhua.

In questa notizia si parla di: Cina Robot Umanoide Fabbricato

