Cina | rapporto think tank costruira’ insieme comunita’ marittima dal futuro condiviso nel Mar cinese meridionale

La Cina punta a forgiare una comunità marittima del futuro condiviso nel Mar Cinese Meridionale, desiderosa di collaborazione e armonia regionale. Secondo un rapporto del think tank Xinhua Institute, il paese si impegna a trasformare questa zona in un mare di pace, amicizia e cooperazione. Una sfida ambiziosa che potrebbe ridefinire gli equilibri della regione, favorendo un dialogo costruttivo e duraturo tra le nazioni coinvolte.

La Cina e' desiderosa di lavorare con i Paesi della regione per costruire una comunita' marittima dal futuro condiviso nel Mar cinese meridionale, secondo un rapporto del think tank pubblicato oggi. Il rapporto, intitolato "Trasformare il Mar cinese meridionale in un mare di pace, amicizia e cooperazione: le azioni della Cina", e' stato pubblicato da Xinhua Institute, un think tank affiliato all'agenzia di stampa Xinhua. La Cina e le nazioni costiere non solo condividono interessi immediati di pace e sviluppo e aspirazioni comuni per un futuro migliore, ma traggono anche forza dalla loro civilta' storica condivisa, si legge nel rapporto.

