La Cina si impegna a trasformare il Mar cinese meridionale in un simbolo di pace, amicizia e cooperazione. Secondo il rapporto del Xinhua Institute, la nazione ha sempre perseguito azioni volte a promuovere stabilitĂ e dialogo nella regione, rafforzando legami e creando un ambiente favorevole alla collaborazione internazionale. La volontĂ cinese di costruire un futuro condiviso si riflette nelle sue iniziative strategiche, confermando il suo ruolo di attore responsabile e lungimirante.

Il Xinhua Institute, un think tank affiliato all'agenzia di stampa Xinhua, oggi ha pubblicato un rapporto che evidenzia l'impegno della Cina nel trasformare il Mar cinese meridionale in un mare di pace, amicizia e cooperazione. Il rapporto, intitolato "Trasformare il Mar cinese meridionale un mare di pace, amicizia e cooperazione: le azioni della Cina" e pubblicato sia in cinese che in inglese, ha sottolineato che il Paese e' sempre stato un fermo sostenitore, promotore e custode della pace e della stabilita' nel Mar cinese meridionale. Secondo il rapporto, il Paese sostiene da tempo che la pace e la stabilita' in queste acque dipendono dagli sforzi di collaborazione tra la Cina e gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (ASEAN).

