Cina | MOC approva alcune richieste di esportazione di terre rare

La Cina ha dato il via libera a nuove esportazioni di terre rare, rispondendo alla crescente domanda globale di questi elementi fondamentali. Settori come la robotica e le energie rinnovabili stanno alimentando questa richiesta, rendendo ancora più strategico il ruolo delle terre rare nella nostra economia. Con un duplice impiego militare e civile, queste risorse assumono un’importanza cruciale nel panorama internazionale, aprendo scenari interessanti per il futuro globale.

La Cina ha approvato una serie di richieste di licenze di esportazione per prodotti legati alle terre rare, considerando l’aumento della domanda globale di elementi inerenti medi e pesanti. L’aumento e’ stato guidato da settori come la robotica e i veicoli a nuova energia, ha dichiarato ieri un portavoce del ministero del Commercio (MOC). I prodotti legati alle terre rare hanno un duplice uso, sia militare che civile, ha dichiarato il portavoce, sottolineando che l’imposizione di controlli sulle esportazioni di tali prodotti e’ in linea con la prassi internazionale. Il portavoce ha sottolineato che i controlli mirano a salvaguardare meglio la sicurezza e gli interessi nazionali e ad adempiere agli obblighi internazionali di non proliferazione, il che riflette l’impegno della Cina per la pace mondiale e la stabilita’ regionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: MOC, approva alcune richieste di esportazione di terre rare

In questa notizia si parla di: Rare Terre Cina Richieste

Terre rare, la corsa ai fondali oceanici può sfidare il dominio della Cina - La questione delle terre rare rappresenta una sfida cruciale per l'Occidente, che si trova a confrontarsi con la predominanza cinese nella catena di approvvigionamento di minerali essenziali.

Sulle terre rare intesa Cina-Ue, ora gli Usa cercano di recuperare - Corsia preferenziale per le materie critiche esportate verso l’Europa. Bessent domani a Londra per trovare un accordo simile ... Da repubblica.it

Terre rare, stop dalla Cina: si fermano le fabbriche europee. CLEPA lancia l’allarme - Le restrizioni cinesi sulle terre rare bloccano il 75% delle licenze d’esportazione: fornitori europei costretti a fermare la produzione. Cresce il timore per l’intera filiera dell'automotive ... Scrive dmove.it

Lo stop della Cina sulle terre rare rischia di mandare in tilt il settore automobilistico globale - Trump si prepara ad affrontare direttamente la questione con il presidente cinese Xi Jinping in un colloquio telefonico atteso nei prossimi giorni ... Lo riporta today.it