La regione di Bohai si conferma palcoscenico di innovazioni epocali nel settore petrolifero e gassiero. La recente installazione della piattaforma centrale di lavorazione per il giacimento Kenli 10-2 rappresenta un traguardo straordinario: superando ogni record di dimensioni e peso, questa impresa dimostra la crescita tecnologica e l’importanza strategica della Cina nel comparto offshore. Un risultato che apre nuove prospettive per l’industria energetica mondiale...

La piattaforma centrale di lavorazione per la fase I dello sviluppo del giacimento petrolifero Kenli 10-2 ha completato con successo l’installazione float-over, battendo i record sia di dimensioni sia di peso delle installazioni di piattaforme offshore per petrolio e gas nella regione di Bohai, ha annunciato oggi la Offshore Oil Engineering Co., Ltd. con sede a Tianjin. La piattaforma e’ una struttura offshore multifunzionale a tre piattaforme e otto gambe che integra strutture di produzione e di vita. Con un’altezza di 22,8 metri e un peso progettato superiore a 20.000 tonnellate, rappresenta la piattaforma offshore per petrolio e gas piu’ pesante e piu’ grande del mare di Bohai. 🔗 Leggi su Romadailynews.it