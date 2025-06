Cina | Guizhou in costruzione ponte piu’ alto del mondo

Nel cuore del Guizhou, una meraviglia ingegneristica sta prendendo forma: il nuovo ponte sul Gran Canyon di Huajiang, destinato a diventare il più alto del mondo. Questa straordinaria struttura, immortalata dall’alto da un drone, rappresenta un traguardo epico per l’ingegneria cinese. Con la rimozione delle gru e l’installazione degli ascensori, il progetto promette di rivoluzionare le infrastrutture, portando avanti una visione audace che si realizzerà entro la seconda metà del 2025.

Una foto aerea, scattata da un drone, mostra il ponte del gran canyon di Huajiang in costruzione nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 5 giugno 2025. Gli operai hanno iniziato a rimuovere le gru a portale e a installare gli ascensori, e la costruzione del ponte, destinato a diventare il piu' alto del mondo, dovrebbe essere completata nella seconda meta' del 2025. Progetto della Guizhou Transportation Investment Group Co., Ltd., il ponte sospeso presenta un'altezza verticale di 625 metri dalla piattaforma fino alla superficie del fiume. La struttura, di 2.890 metri, con una campata di 1.

