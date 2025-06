Cina | atlete di badminton vincono doppio femminile a Indonesia Open 2025

Le atlete cinesi di badminton continuano a brillare all’Indonesia Open 2025, regalando emozioni e successi. Liu Shengshu e Tan Ning conquistano l’oro nel doppio femminile in una finale mozzafiato, mentre Wang Zhiyi si aggiudica l’argento nel singolare femminile, dimostrando ancora una volta il dominio cinese nel panorama internazionale. Il loro talento e determinazione fanno sognare gli appassionati di tutto il mondo, lasciando intravedere un futuro ricco di successi.

Le giocatrici cinesi di badminton Liu Shengshu e Tan Ning hanno vinto l'oro nel doppio femminile oggi all'Indonesia Open 2025, mentre Wang Zhiyi ha conquistato l'argento nel singolare femminile. La coppia cinese ha trionfato sulle atlete malesi Pearly Tan e Thinaah Muralitharan in un thriller di tre set, per 23-25, 21-12 e 21-19. Nel frattempo, Wang, numero 2 del mondo nel singolare femminile, si e' assicurata la medaglia d'argento dopo essere stata battuta dalla campionessa olimpica di Parigi, An Se-young della Corea del Sud. L'Indonesia Open 2025 si e' svolto all'Istora Senayan Stadium di Giacarta, con un montepremi totale di 1,45 milioni di dollari.