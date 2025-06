Ciclostorica Giostra dell' Archidado e sagre | cosa fare in questa domenica

Se siete alla ricerca di una domenica all'insegna di tradizione, divertimento e cultura in Aretino, questa giornata del 8 giugno offre un mix imperdibile di eventi. Dalla ciclostorica alla giostra dell’archidado, dalle sagre alle celebrazioni locali, ogni momento è un’opportunità per immergersi nelle radici della nostra terra. Scopri cosa fare oggi e vivi un’esperienza autentica tra storia, gastronomia e divertimento. Non perdere l’occasione di partecipare!

Ecco gli eventi di oggi, 8 giugno, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI.

Giostra dell’Archidado, ci siamo. Balestrieri all’ultima sfida per l’ambita verretta d’oro - L’appuntamento nella cornice di piazza Signorelli vedrà la partecipazione di 250 figuranti. I giostratori sono chiamati a colpire un dado di piccole dimensioni a una distanza di venti metri. . msn.com scrive

La Giostra dell’Archidado diventa 3D. L’ultima settimana di grandi eventi - CORTONA Nuovo intenso fine settimana per la giostra dell’Archidado che entra nel vivo dell’ultima settimana di eventi tornando a proporre il mercatino Medievale. In Piazza Signorelli saranno allestiti ... msn.com scrive