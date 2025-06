Ciclismo Pogacar è tornato | che vittoria in volata

Il mondo del ciclismo è scosso dall’inarrestabile ritorno di Tadej Pogacar, pronto a lasciare il segno anche in questa nuova avventura. Dopo l’assenza al Giro d’Italia, il campione sloveno ha immediatamente dimostrato di essere ancora una volta il protagonista indiscusso, conquistando la prima tappa del Giro del Delfinato con una vittoria in volata che ha lasciato tutti senza fiato. La corsa è solo all’inizio e le emozioni sono assicurate.

Tadej Pogacar è tornato in pista dopo l’assenza al Giro d’Italia e vince immediatamente la prima tappa, è cominciato il Giro del Delfinato. Ad una settimana dalla chiusura dalla passerella del Giro d’Italia a Roma, il ciclismo torna protagonista con il Giro del Delfinato. I riflettori erano puntati sul ritorno di Tadej Pogacar e il corridore sloveno non ha deluso le aspettative. Gli addetti ai lavori si aspettavano che la prima tappa, da Domérat a Montlucon, avrebbe visto protagonisti i velocisti. I favoriti per la vittoria finale, però, non si sono risparmiati. Non c’è stata una volata di gruppo, ma uno sprint dei protagonisti. 🔗 Leggi su Sportface.it

POGACAR. «LA VISMA HA ATTACCATO CON TUTTI GLI UOMINI E VINGEGAARD CI HA FATTO VERAMENTE MALE» - Come previsto, lo spettacolo al Giro del Delfinato non si è fatto attende re e già nella prima tappa i migliori corridori del World Tour si sono dati battaglia. Pogacar ha vinto e Vingegaard è ... Lo riporta tuttobiciweb.it

Ciclismo: Delfinato: subito Pogacar, vince la prima tappa - Partenza con il botto, nel senso con i migliori subito protagonisti, per il Giro del Delfinato. Infatti a vincere la prima tappa, da Domérat a Montluçon lungo195,8 km, è stato il campione del mondo ... Riporta msn.com

Tadej Pogacar batte Jonas Vingegaard in volata sul traguardo di Montlucon in un finale di tappa folle: solo terzo Mathieu van der Poel - CICLISMO, CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ - Il campione del mondo batte in un finale folle il danese. Doveva essere volata di gruppo e invece lo sprint è tra i big. Lo riporta eurosport.it