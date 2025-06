Ciclabili sentieri e mostre | otto progetti strategici da 85 milioni

Sono progetti e iniziative ambiziose, con un investimento di 85 milioni di euro, pensate per valorizzare il territorio e arricchire la vita di chi lo vive. Dalla creazione di percorsi ciclabili e sentieri immersi nella natura alle mostre che celebrano le tradizioni locali, questi otto progetti strategici puntano a un futuro più sostenibile, accogliente e ricco di cultura. La comunità si prepara a vivere un nuovo capitolo di crescita e valorizzazione.

Otto progetti strategici per migliorare la vita dei residenti e per la promozione del territorio. Dal sociale alla mobilità dolce fino alla promozione delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche: la giunta esecutiva della Comunità montana Valtellina di Morbegno ha presentato gli otto interventi strategici per migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere il territorio in chiave turistica. "Sono progetti e iniziative prioritari e coerenti con i programmi provinciali e le politiche regionali – spiega il presidente Maurizio Papini –. Alcuni in continuità con quanto abbiamo concluso o è in corso di realizzazione, come l’impegno sui percorsi ciclopedonali, sia sui nuovi tratti che sulla manutenzione di quelli esistenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclabili, sentieri e mostre: otto progetti strategici da 8,5 milioni

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Otto Progetti Strategici Ciclabili

Le cicatrici dell’alluvione. Primavera di lavori a Pianoro. Otto milioni per nove progetti - Pianoro si impegna a garantire la sicurezza del suo territorio e il benessere dei suoi cittadini. Con un investimento superiore a 8 milioni di euro, il Comune avvia nove progetti per la messa in sicurezza dopo l'alluvione del 2023.

Ciclabili, sentieri e mostre: otto progetti strategici da 8,5 milioni - Otto progetti strategici per migliorare la vita dei residenti e per la promozione del territorio. Dal sociale alla mobilità ... Segnala ilgiorno.it

"Lungomare e ciclabili: i progetti strategici" - Quali considera essere i progetti strategici? "I lungomare, piste ciclabili, parco urbano e saline. Completeremo poi la progettualità dell’intera area portuale con il rifacimento delle banchine ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Venezia, otto nuovi progetti di mobilità per i principali hub cittadini - Otto progetti per la realizzazione di infrastrutture strategiche per la mobilità a Venezia e terraferma ... Segue il progetto per la realizzazione di nuove corsie ciclabili temporanee e aree pedonali ... Segnala veneziatoday.it

Viali alberati e piste ciclabili in zona industriale con i fondi Pnrr