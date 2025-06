Ciclabile dell’Esino e degrado | arrivano in auto e scaricano rifiuti

La ciclabile dell'Esino, un tempo simbolo di sostenibilità e relax, sta purtroppo affrontando un preoccupante degrado urbano. Residenti e cittadini segnalano un aumento del problema, con auto che arrivano a scaricare rifiuti lungo il fiume. La consigliera Lorena Santarelli ha presentato un'interrogazione per denunciare questa situazione e chiedere interventi immediati. È fondamentale agire subito per tutelare questo angolo di natura e restituirlo alla sua bellezza originale.

Ciclabile dell’Esino e degrado urbano. È il contenuto di un’interrogazione presentata dalla consigliera dei Repubblicani Lorena Santarelli. L’esponente dell’Mre, nel ricordare una precedente interrogazione del 10 marzo 2024, fa sapere che "alcuni cittadini, e in special modo i residenti della zona vicina al fiume Esino, hanno esposto le loro preoccupazioni rispetto all’aumento del degrado di questa zona della città – si legge –. I cittadini hanno assistito negli anni al taglio indiscriminato di alberi per costruire impropriamente degli orti e alla costruzione di manufatti in plastica e lamiera". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it