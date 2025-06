Cibo e buon clima Come un paradiso

Cibo delizioso e clima incantevole si fondono in un vero paradiso terrestre. Sergio Galeotti, sorseggiando il suo caffè sotto la veranda di un bar, descrive Castel Del Rio come un angolo di serenità e bellezza. Con prodotti locali di alta qualità, come i rinomati marroni protagonisti della tradizionale sagra annuale, questa comunità offre un equilibrio perfetto tra natura, cultura e gusto. Un luogo che conquista il cuore di chi lo vive e visita.

"Per me questo è un paradiso terrestre " sostiene con serenità Sergio Galeotti, mentre prende un caffè e si gode i primi caldi dell’estate fuori, sotto la veranda di un bar. Per il cittadino, Castel Del Rio rappresenta una bellissima realtà in cui vivere. E Galeotti non manca di spiegare i motivi. "Abbiamo degli ottimi prodotti locali, a chilometro zero, come i famosi marroni protagonisti della sagra tutti gli anni – dice infatti Galeotti – inoltre, il fatto di essere circondati da verde e colline rende il panorama una perfetta cornice in cui si incastra il paese. Insomma, tra natura, cibo e buon clima, non c’è niente di cui mi possa lamentare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Cibo e buon clima. Come un paradiso"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Paradiso Cibo Buon Clima

Ambrosini: «Clima, buon cibo. Noi marchigiani abbiamo tutto, che errore sottovalutarci» - «Si mangia bene, il clima è bello. Ci sono il mare e la montagna. Abbiamo tutto, siamo solo sottovalutati. Le nostre strutture spesso non sono all’altezza del paesaggio». Il posto a cui è ... Scrive corriere.it

Festa della Municeddha, stellare: Cannole, destinazione paradiso (del buon cibo) dal 10 al 14 agosto - Cibo genuino, organizzazione perfetta, musica popolare, pizzica e divertimento con un unico comune denominatore: la qualità. Tanti i turisti tornati quest’anno a Cannole, turisti entusiasti che ... Lo riporta corrieresalentino.it

Cibo a Regola d'Arte: 10 eventi da non perdere sabato 24 marzo - il cibo democratico. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere tra Masterclass e Cook Talk. Spesso la bontà appartiene alle cose più semplici. Come una torta paradiso. Se poi a prepararla è ... Si legge su corriere.it

A volte si, a volte ma pooo… #shorts