Ciao quorum alle 23 l' affluenza ai Referendum è poco oltre il 20 per cento

Alle 23, l’affluenza ai referendum 2025 si attesta poco oltre il 20%, confermando il trend di calo già evidenziato nel corso della giornata. Con ancora poche ore a disposizione, la partecipazione rimane distante dai livelli delle consultazioni passate, sottolineando l’incertezza sulla possibile soglia di quorum. Ricordate che l’ultima chance per esprimervi è domani dalle 7:00. Non lasciate che questa opportunità passi inosservata.

Referendum 2025 su lavoro e cittadinanza più veloce: il quorum, come ampiamente previsto, è lontanissimo, L'affluenza si conferma in calo anche con il dato delle ore 23: è poco oltre il 20 per cento e intorno al 21, con 26 mila sezioni prese in esame su 61 mila. Nel 2011 il dato di affluenza alla chiusura del seggio è stato del 41%. Alle 19 aveva votato poco più del 16% degli aventi diritto. PUltima finestra per recarsi alle urne domani dalle 7 alle 15. Il presidente Sergio Mattarella ha votato nel suo seggio di Palermo nel pomeriggio. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata alle urne in serata. 🔗 Leggi su Iltempo.it