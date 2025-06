ciak si gira nelle terre di siena le meraviglie di un set naturale

Se sognate di immergervi in un mondo dove la storia e il cinema si incontrano, le terre di Siena sono il palcoscenico perfetto. Attraversando il cuore di questa affascinante regione, potrete scoprire i luoghi che hanno ispirato grandi produzioni cinematografiche, dando vita a scenari indimenticabili. Con la guida di Paola Micheli e la nuova pubblicazione "Ciak: si gira… nelle terre di Siena", il vostro viaggio tra arte, cultura e cinema sarà un’esperienza da ricordare.

Attraversare le terre senesi, il centro storico del capoluogo guidati dalle innumerevoli produzioni filmiche che qui si sono ispirate e hanno messo particolari sfondi alle loro sceneggiature. Ecco il senso di un dettagliato ed evocativo percorso con la ricca pubblicazione uscita in questi giorni "Ciak: si gira. nelle terre di Siena" ovvero "Itinerari cinematografici nel territorio senese", evocativo viaggio di Paola Micheli per le Edizioni Betti. Con una prefazione curata da Luca Verdone, l'idea di percorrere in distinti itinerari questo "ispirato" territorio, fra luoghi naturali e capolavori architettonici, è una sorta di nuova chiave di lettura proprio per la puntigliositĂ , chiamiamola pure completezza, che la docente proprio di Storia del cinema Paola Micheli ci offre e che dovrebbe far riflettere amministratori e operatori del settore turistico, per la creazione di veri e propri percorsi da fare attraverso quei film che hanno come sfondo inconfondibili scenari.