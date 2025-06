Ci sono due italiani un francese e un moldavo ma non è una barzelletta | a Como parcheggi per auto elettriche usati come posti normali

Immaginate una scena che sembra uscita da una barzelletta: quattro auto parcheggiate nelle aree riservate alla ricarica elettrica, ma nessuna collegata alla colonnina. Un’immagine frustrante di inciviltà che si ripete, come ironicamente commentato da un lettore di QuiComo, e che ci invita a riflettere sul rispetto e la responsabilità civica. Perché, spesso, le barzellette sono solo tragici spaccati di realtà quotidiana.

