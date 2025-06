Ci sarà l’anno prossimo? docenti precari che rispondono ai propri alunni | Sono un’anomalia del sistema

Al ritorno delle vacanze estive, studenti e famiglie si chiedono con ansia: "Ci sarà anche l’anno prossimo?" Per molti insegnanti precari, questa domanda rappresenta un'ombra di incertezza che si protrae oltre le mura scolastiche, rivelando un'anomalia del sistema educativo italiano. Un docente su Facebook, con spirito sincero e pungente, ha condiviso una lettera che svela il lato nascosto di questa realtà. La riflessione ci invita a ripensare alle garanzie e ai valori della nostra scuola.

Con un post sul proprio profilo Facebook Scherzi da Prete, un docente ha condiviso il testo di una lettera indirizzata a studenti e famiglie per chiarire cosa accade a molti insegnanti al termine dell'anno scolastico.