Ci hai lasciati troppo presto Furgone travolge due giovanissimi sulle strisce | Gessica 15 anni muore sul colpo

In un attimo, la vita di due giovanissimi è stata cancellata da un tragico incidente stradale che ha sconvolto l’intera comunità di Tolentino. Gessica, 15 anni, ha perso la vita sul colpo, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. La quiete di un pomeriggio qualunque si è trasformata in un ricordo doloroso. Questa drammatica vicenda ci ricorda quanto la sicurezza e la prudenza siano fondamentali sulle nostre strade.

Erano le 17.45 quando il silenzio di un pomeriggio qualunque è stato spezzato da un rumore improvviso, secco, che ha attirato subito l’attenzione dei passanti. A Tolentino, nella zona residenziale di Pace, poco lontano dalla Multisala Giometti, un tragico incidente ha trasformato una normale giornata in una ferita profonda per l’intera comunità. In via Concordia, due giovani stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. In un attimo, la scena si è trasformata in tragedia. Un furgone Volkswagen, alla guida del quale si trovava un uomo di 40 anni residente in città, li ha travolti. L’impatto è stato violentissimo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it