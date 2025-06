christian lilley perez

autentica e genuina, fatta di storie e volti che raccontano l’anima di Milano. Un quartiere che, tra nostalgia e resilienza, continua a vivere con la stessa passione di sempre. Scopriamo insieme cosa rende l’Ortica un tesoro nascosto nel cuore della città.

Non saranno più i tempi della Banda dell’Ortica di Enzo Jannacci. Niente più pali sguerci che ci vedevano "istess de nòtt come ‘n del dì". Ma l’Ortica resta uno di quei quartieri che solo a sentirli nominare sanno di Milano. Un po’ isolata dal resto della città – per arrivarci, anche ora che c’è il metrò blu, dalla fermata bisogna camminare per dieci minuti, attraversando anche un cavalcavia non proprio comodo -, l’Ortica mantiene una dimensione di paese, con case basse, una chiesa e un piccolo giardino al centro. Tanti anziani seduti sulle panchine, la pasticceria eoliana al centro dei pomeriggi, un calzolaio boliviano che mai ti aspetteresti lì e un vero e proprio museo a cielo aperto di murales. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it