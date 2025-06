Christian Chivu ufficializzato | Luis Henrique e Dumfries pronti per il Mondiale per club

In un sorprendente rush di eventi, il mondo del calcio si prepara a un grande salto: domani l’ufficializzazione di Christian Chivu, mentre Luis Henrique e Dumfries sono pronti a sfidare il primo Mondiale per club. Tra sfide passate e speranze future, il focus si sposta sull’entusiasmo e la determinazione dei protagonisti. Con lo spirito rinnovato di Luis Henrique che sogna in grande, il cammino verso nuovi traguardi è appena iniziato.

Tutto in pochi giorni. Domani l’ufficializzazione di Christian Chivu, mercoledì la partenza per gli Stati Uniti. E poi la scelta definitiva sulla rosa per il primo Mondiale per club. Sullo stato di forma dei big, se ce n’era bisogno, ha parlato l’umiliazione della Nazionale con la Norvegia. Meglio guardare al futuro. Quanto meno, l’entusiasmo del nuovo arrivato Luis Henrique è spiraglio di luce: "Spero si possa arrivare il più lontano possibile e che riusciremo a vincere questa competizione che sarà importante. Queste sono le mie aspettative". Per lui un posto in gioco con Denzel Dumfries a destra, da comprendere invece quale possa essere il futuro di Matteo Darmian. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Christian Chivu ufficializzato: Luis Henrique e Dumfries pronti per il Mondiale per club

