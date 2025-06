Choc in Colombia spari contro il candidato alle presidenziali | Miguel Uribe in fin di vita

Un grave choc scuote la Colombia: il candidato alle presidenziali Miguel Uribe è stato ferito da colpi di arma da fuoco durante un evento pubblico, ora in fin di vita. La polizia ha arrestato un giovane di 15 anni, ma il motivo di questo inquietante gesto resta ancora avvolto nel mistero. La nazione si interroga su cosa possa aver scatenato un simile atto di violenza e sulle sue ripercussioni future.

Il senatore è stato raggiunto da alcuni spari alla schiena mentre si trovava a un evento. Le autorità hanno fermato un ragazzo di 15 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Choc in Colombia, spari contro il candidato alle presidenziali: Miguel Uribe in fin di vita

In questa notizia si parla di: Spari Choc Colombia Candidato

