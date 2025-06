Chivu primo obiettivo all’Inter | ripulire le teste dei giocatori Staff quasi definito – TS

Cristian Chivu si prepara a scrivere un nuovo capitolo all'Inter, questa volta come head coach. Dopo aver maturato esperienza tra campo e panchina delle giovanili, il rumeno vuole rilanciare la squadra partendo da una rinnovata mentalità. Il primo obiettivo? Ripulire le teste dei giocatori e creare uno staff solido e coeso. La missione è chiara: preparare l’Inter a una nuova, entusiasmante stagione. Subito a lavoro!

Terza nuova vita di Cristian Chivu all’Inter. Dopo gli anni da giocatore e quelli da allenatore delle giovanili, il tecnico rumeno è pronto a salire ufficialmente sulla panchina dell’Inter. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, l’obiettivo principale del nuovo tecnico sarà quello di ripulire le teste dei giocatori dopo il finale di stagione. Per farlo, avrà bisogno di uno staff compatto e ben definito. SUBITO A LAVORO – L’accordo è ormai definito per Cristian Chivu all’ Inter: biennale da 2 milioni netti a stagione più bonus. Domani mattina Chivu sarà a Parma per la risoluzione del contratto in essere con il club ducale, poi subito ad Appiano Gentile, dove lo attende il primo allenamento alla guida della prima squadra. 🔗 Leggi su Inter-news.it

In questa notizia si parla di: Inter Chivu Obiettivo Ripulire

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

L’Inter saluta e ringrazia Cristian Chivu: “Lascia dopo trionfi in campo ed in panchina” - L’Inter con un comunicato sul proprio sito ufficiale ripercorre quanto di buono fatto dall’ormai ex allenatore della Primavera Cristian Chivu. “L’obiettivo più importante di ogni Settore ... Secondo msn.com

Chivu riparte da Parma: caccia alla salvezza, l'obiettivo è rivitalizzare Man - Chivu, nel cui staff ci sarà tra gli altri Angelo Palombo, ha firmato un contratto fino a fine stagione, con rinnovo in caso di salvezza. Come giocava la Primavera dell’Inter. Chivu ripartirà ... Da tuttomercatoweb.com

Chivu all'Inter: c'è l'accordo - Restare alla Roma era il mio principale obiettivo». CHIVU PRENOTATO - Non lo era invece per Chivu, i cui procuratori nei giorni scorsi — pur avendo già un accordo di massima con l’Inter ... Da gazzetta.it