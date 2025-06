Chivu-Inter si riparte dai giovani? La lunga lista al Mondiale per Club – CdS

L’Inter si prepara a ripartire con slancio, puntando tutto sui giovani talenti, come dettato dalla nuova linea della proprietà americana Oaktree. Con Cristian Chivu alla guida, la squadra si appresta a fare scelte coraggiose per il futuro, consolidando il suo progetto di valorizzazione delle nuove leve. La lunga lista di giovani che si contenderanno un posto al Mondiale per Club promette di rilanciare le ambizioni nerazzurre. La rivoluzione comincia ora.

L'obiettivo dell'Inter con Cristian Chivu è quello di ripartire dai giovani come dettato dalla linea imposta dalla proprietà americana Oaktree. C'è una lunga lista da giudicare al Mondiale per Club secondo il Corriere dello Sport. GIOVANI – L' Inter ripartirà in questa stagione dai giovani. O meglio, l'idea iniziale è quella con la firma di Cristian Chivu nella mattinata di domani. La dirigenza per la prima volta seguirà la linea imposta dalla proprietà americana Oaktree, che inciderà sul mercato obbligando alla ricerca solo di giovani prospetti. Gli acquisti di Luis Henrique e Petar Sucic sono un esempio chiaro di cosa accadrà nella rosa nerazzurra.

