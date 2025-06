Chivu-Inter Piturca ex CT Romania | Glielo avevo predetto lavori su un aspetto

Cristian Chivu sta per scrivere una nuova pagina della sua carriera, e l'ex CT Piturca non potrebbe essere più felice. Dopo averlo allenato in Romania, Piturca aveva già scommesso sul suo talento e ora invita i tifosi a credere nelle sue capacità da allenatore dell'Inter. Il futuro del club nerazzurro si fa ancora più interessante: preparatevi a seguire un’epoca di successi e grandi emozioni con Chivu alla guida.

Chivu sarà allenatore dell’Inter e l’ex CT della Romania Piturca è al settimo cielo. Queste le sue parole ad elogiare il prossimo tecnico nerazzurro. PROFETICO – L’ex CT della Romania Victor Piturca, che ha allenato Cristian Chivu, si è espresso così a DigiSport sulla nuova carica ad allenatore dell’Inter: « Qualcosa di straordinario, qualcosa di fantastico per Cristi. Gli avevo predetto il futuro, mi ha persino chiamato l’altro ieri sera e mi ha detto che il 99% di lui avrebbe firmato. Mi ha persino detto: ‘Nea Pi?i, mi avevi detto che avrei allenato all’Inter e non ci credevo ». SCELTA GIUSTA – Sempre Piturca sui valori che Chivu potrà trasmettere: « È estremamente importante per il calcio rumeno avere un allenatore in una grande squadra europea. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu-Inter, Piturca (ex CT Romania): «Glielo avevo predetto, lavori su un aspetto»

