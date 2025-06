Chivu Inter Gazzetta svela il retroscena | così ha contattato alcuni calciatori Mercoledì invece…

Nel mondo del calcio, i retroscena sono spesso il cuore delle grandi rivoluzioni. La Gazzetta dello Sport in edicola svela un intrigante scorcio sui movimenti di Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, rivelando come abbia già iniziato a tessere le sue strategie parlando con alcuni calciatori chiave. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza nel prossimo futuro nerazzurro: ecco cosa si nasconde dietro le quinte.

Chivu Inter, in edicola La Gazzetta dello Sport in edicola svela alcuni retroscena sul nuovo allenatore dei nerazzurri. Sentiamo un breve passaggio, così il quotidiano oggi: CHIVU INTER – «Primo punto, allora: Chivu si è già sentito con alcuni giocatori, il telefono in questo senso aiuta, compatibilmente con gli impegni delle varie nazionali. Per intendersi: Lautaro raggiungerà i compagni a Los Angeles direttamente venerdì 13, ma non sarà certo quella la prima volta nella quale si sarà confrontato con Chivu.