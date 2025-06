Chivu e il primo giorno all’Inter | Avrà il sostegno della dirigenza ma dovrà soddisfare delle necessità

Cristian Chivu si appresta a vivere il suo primo giorno sulla panchina dell’Inter, accolto con entusiasmo dalla dirigenza che gli garantisce pieno supporto. Tuttavia, dovrà affrontare alcune sfide e soddisfare le esigenze del club in un momento di grande aspettativa. Dopo aver concluso il suo percorso a Parma, ora l’ex difensore si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia nerazzurra, portando entusiasmo e determinazione.

Chivu si appresta a vivere il primo giorno da nuovo allenatore dell’Inter: cosa si aspetta la dirigenza dal tecnico. Chivu pronto per il primo giorno sulla panchina dell’ Inter. Ecco cosa lo attenderà secondo il Corriere dello sport dopo l’addio al Parma. LA SITUAZIONE – «Prima tappa a Parma, per la firma sulla risoluzione del contratto con il club gialloblù. Quindi l’ufficializzazione dell’incarico di allenatore dell’Inter, con biennale a circa 2 milioni più bonus a stagione. E poi ritorno a Milano per cominciare la nuova avventura, poiché nel pomeriggio andrà in scena il primo allenamento in vista del Mondiale per club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu e il primo giorno all’Inter: «Avrà il sostegno della dirigenza, ma dovrà soddisfare delle necessità»

