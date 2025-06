Chivu domani firma e allenamento con l’Inter! Il programma – CdS

Cristian Chivu si appresta a vivere una giornata cruciale: domani, dopo aver ufficializzato la rescissione con il Parma, firma il contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi due anni. La giornata sarà ricca di emozioni e novità, con un programma già definito dai vertici nerazzurri. Con entusiasmo e determinazione, Chivu sarà pronto a iniziare questa nuova avventura da vero protagonista nel mondo interista.

Cristian Chivu domani firmerà il contratto che lo legherà all'Inter per due anni. Il programma è già definito, dal Corriere dello Sport le ultime. PROGRAMMA – La giornata di domani per Cristian Chivu inizierà da Parma. L'allenatore firmerà la rescissione del contratto che in questo momento lo lega al club crociato per poi andare a Milano per ufficializzare il suo passaggio definitivo all' Inter. Chivu sarà il nuovo mister nerazzurro e già nel pomeriggio arriverà ad Appiano Gentile per il primo allenamento con i suoi giocatori. O meglio, con una piccola parte della rosa a disposizione perché ci sono molti convocati con le nazionali.

