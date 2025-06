Chiuso il supermarket della droga

Un importante colpo contro lo spaccio di droga scuote Busto Arsizio: oltre 21 chili di cocaina, 4 di hashish e 100mila euro nascosti tra divani e intercapedini. La polizia di Stato ha smantellato un vero e proprio supermarket della droga, ponendo fine a un racket operante nei boschi del Varesotto e dell’Alto Milanese. Un intervento decisivo che dimostra come le forze dell’ordine siano sempre vigili nel combattere la criminalità .

BUSTO ARSIZIO Ventun chili di cocaina, 4 di hascisc e oltre 100mila euro in contanti nascosti nel divano e in varie intercapedini create nei battiscopa di un appartamento. La polizia di Stato di Busto Arsizio ha sequestrato l’ingente quantitativo di stupefacenti nell’ambito dei consolidati servizi volti a reprimere lo spaccio nei boschi del Varesotto e dell’Alto Milanese. Nel corso dell’attivitĂ di monitoraggio delle aree verdi operano i pusher, è stata individuata un’auto che ha insospettito gli agenti per i contatti intrattenuti con gli spacciatori da parte del conducente, movimenti che hanno fatto presumere che questi potesse essere un fornitore di droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiuso il supermarket della droga

In questa notizia si parla di: Chiuso Droga Supermarket Busto

Chiuso un locale di Empoli per droga, risse e clienti con precedenti: licenza sospesa dal questore - Un locale di Empoli è stato chiuso per 10 giorni dal Questore di Firenze a causa di episodi di droga e risse frequenti, nonché per la presenza di clienti con precedenti penali.

Chiuso il supermarket della droga - BUSTO ARSIZIO Ventun chili di cocaina, 4 di hascisc e oltre 100mila euro in contanti nascosti nel divano e in varie intercapedini create nei battiscopa di un appartamento. La polizia di Stato di Busto ... Da ilgiorno.it

Busto Arsizio, smantellata organizzazione dedita al traffico di droga - A reperire la clientela ci avrebbe pensato invece Francesco Ceravolo, 64 enne di Montebello Ionico (Reggio Calabria), residente a Busto Arsizio. Della droga stipata nell'area cargo dell'aeroporto ... Segnala tg24.sky.it