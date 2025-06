Chiude il casello di Frosinone in entrata e in uscita Ecco quando

Attenzione automobilisti: prossimi lavori sulla A1 comporteranno la chiusura del casello di Frosinone sia in entrata che in uscita, con impatti sulla viabilità locale. La prima chiusura, in direzione Napoli, è programmata dalle 22 dell’10 giugno alle 6 dell’11 giugno, con l’entrata alternativa a Ceprano. La notte successiva, dall’11 al 12 giugno, ci sarà anche la chiusura in uscita provenendo da Roma. Ecco come pianificare al meglio il vostro viaggio.

Chiusure sulla A1 in programma nei prossimi giorni. Chiuso il casello di Frosinone dalle 22 del 10 giugno alle 6 dell’11, verso Napoli, per lavori. L’entrata consigliata è Ceprano. La notte successiva, dall’11 giugno al 12 giugno, il casello è chiuso in uscita provenendo da Roma, per lavori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Chiude il casello di Frosinone in entrata e in uscita. Ecco quando

In questa notizia si parla di: Casello Frosinone Entrata Uscita

Frosinone – Chiude il casello dell’autostrada per due notti: le informazioni - Frosinone, chiude il casello dell’autostrada per due notti. A comunicarlo è Autostrade per l’Italia tramite una nota che riportiamo di seguito: ... Riporta tunews24.it

Chiuso stanotte il casello dell’A14, aperto solo in uscita in arrivo da nord - La chiusura del casello viene effettuata in modalità alternata con quella della stazione di Cesena nord, prevista sempre stanotte, ma dalle 22 (in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per ... Scrive msn.com