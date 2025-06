Chiocci racconta il suo Tg1 | Altro che TeleMeloni in passato c’erano davvero TeleConte e TeleDraghi

Gian Marco Chiocci, nuovo direttore del Tg1, smonta le voci sulla trasformazione della Rai in "TeleMeloni" e rivela un panorama più complesso e vivace, ricco di nomi come TeleRenzi, TeleConte, TeleGentiloni e TeleDraghi. In un'intervista al “Messaggero”, Chiocci svela il bilancio di due mesi alla guida del telegiornale: una macchina potente e coinvolgente, ma anche intricata, dove regole e sfide sono all’ordine del giorno. Scopriamo insieme come si sta muovendo nel panorama mediatico italiano.

La Rai trasformata in TeleMeloni è una bufala, semmai «per il passato si può parlare davvero di TeleRenzi, TeleConte, TeleGentiloni e anche TeleDraghi»: a ribadirlo Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1 dal 3 giugno 2023, in un’intervista al “Messaggero”. «Dopo due anni com’è il bilancio da direttore Rai? Esaltante, la macchina del Tg1 ha una forza pazzesca, ma anche – diciamo così – molto complicato. Perché? La Rai è un mondo a parte, ha regole e riti che non esistono altrove, spesso incomprensibili per chi – come me – viene da fuori. Ho dovuto studiare tanto, prima e dopo: in tv non avevo mai lavorato». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Chiocci racconta il suo Tg1: “Altro che TeleMeloni, in passato c’erano davvero TeleConte e TeleDraghi”

