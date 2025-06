Chieti scontro frontale tra due auto | 4 morti

Una tragedia scuote Chieti: un terribile scontro frontale sulla statale 656 vicino allo stadio Angelini ha provocato la morte di quattro persone, tra cui un giovane di 28 anni. Le immagini sono choc: i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i corpi dalle lamiere delle auto coinvolte. Un incidente che lascia sgomento e pone ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza stradale. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini continuano a chiarire le cause di questa tragedia.

È di 4 morti il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio fa sulla statale 656 nei pressi dello stadio Angelini di Chieti. Nell’incidente sono rimaste coinvolte 2 auto e una terza appena dopo il primo schianto. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i corpi dalle lamiere delle auto.  Le prime 3 vittime sono morte sul colpo. Il quarto, un 28enne, a causa dell’incidente ha riportato un politrauma talmente esteso che ha reso vano ogni tentativo di rianimazione, causandone il decesso. La dinamica dell’incidente. Nel frontale sono rimaste coinvolte una Toyota e una Bmw, oltre a un’altra auto finita sulle altre due appena dopo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chieti, scontro frontale tra due auto: 4 morti

