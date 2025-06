Chiesa via dal Liverpool si muove una big di Serie A | avviati i contatti con l’entourage dell’ex Juventus La risposta del club inglese

Federico Chiesa potrebbe presto tornare in Serie A: il Milan si fa avanti con decisione, avviando i contatti con l’entourage dell’ex Juventus. La suggestione di un suo ritorno nel calcio italiano sta prendendo forma, alimentata dall’interesse concreto dei rossoneri, pronti a scommettere sulle sue qualità. La trattativa è appena ai nastri di partenza, ma il futuro del talento toscano potrebbe scriversi proprio sotto il cielo di Milano. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

Chiesa via dal Liverpool, si muove una big di Serie A per riportare l’ex Juve in Italia. Gli ultimi aggiornamenti. Il Milan è al lavoro per riportare Federico Chiesa in Serie A. Come rivelato da Orazio Accomando di DAZN, ci sono stati contatti anche con l’entourage dell’ex Juventus. Il ds dei rossoneri Tare lavora per riportare l’esterno in Italia: interesse più che concreto, ma siamo ancora all’inizio della trattativa. Il Liverpool, dal canto suo, almeno per il momento non apre al prestito. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa via dal Liverpool, si muove una big di Serie A: avviati i contatti con l’entourage dell’ex Juventus. La risposta del club inglese

