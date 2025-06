Chiedo prezzi agevolati per i parcheggi

Questi alloggi sono però molto più di semplici spazi abitativi: rappresentano un vero e proprio punto di riferimento per gli studenti, offrendo comfort e sicurezza durante il loro percorso accademico. Con oltre 36 anni di esperienza e più di 5.000 studenti coinvolti, il Campus di Cesena si conferma un'istituzione solida e in continua crescita, pronta a supportare i giovani nel loro sogno di studio. Per informazioni sui prezzi agevolati dei parcheggi, contattaci subito!

Mirko Viroli, presidente del Campus universitario di Cesena, da quanto opera il Campus a Cesena? "Da 36 anni. Il primo insediamento risale al 1989 con i corsi di laurea in Scienze dell'Informazione. Gli studenti del Campus di Cesena sono attualmente 5038" Quanti sono gli alloggi per gli studenti messi a disposizione dall'Università? "In tutto sono 264: 142 quelli gestiti da Serinar e 122 quelli gestiti da Ergo". Questi alloggi sono però insufficienti per gli studenti fuori sede. "Certamente questi 264 posti non sono posti che da soli possono pensare di risolvere il problema degli affitti a Cesena.

