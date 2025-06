chiara teresa e la vita con il tumore

I greci per descrivere il tempo usano due termini: chronos e kairos, distinti ma complementari. Chronos rappresenta il tempo misurabile, quello che scorre inesorabile, mentre kairos indica il momento opportuno, quello che dà senso e significato alle nostre azioni. Chiara e Teresa vivono entrambi queste dimensioni, affrontando con coraggio e speranza la sfida del tumore al seno metastatico. La loro storia, raccontata nel docufilm "Due di noi", invita a riflettere sulla forza dell'animo e sull'importanza di non perdere mai la speranza.

Chiara Ruaro ha cinquant’anni e vive a Venezia, Teresa Giordano ne ha 38 e vive a Salerno, vivono entrambe con un tumore al seno metastatico, e come loro migliaia di donne, erano più di 52 mila in Italia nel 2022: “Due di noi” è il docufilm di cui sono protagoniste, promosso da Europa Donna Italia, diretto da Mattia Colombo e Davide Fois, presentato alla prima edizione del Milano Film Fest. "I greci per descrivere il tempo usano due termini: Kronos è il tempo cronometrico (minuti, settimane.); Kairos è il tempo di cui hai bisogno per fare qualcosa": inizia così il racconto di due vite "che si alternano e si specchiano l’una nell’altra". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it