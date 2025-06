Chiacchiere vietate alle vecchiette spagnole

Le chiacchiere delle vecchiette spagnole sono il simbolo di un’irriverenza civica che non può passare inosservata. Scegliendo sei nonnine come rappresentanti del malcostume, si rischia di ridicolizzare e denigrare un’intera generazione, trasformando la loro immagine in uno stereotipo negativo. È un colpo basso che merita attenzione: è ora di riflettere su come si affrontano le questioni sociali senza cadere nella trappola dello stereotipo.

