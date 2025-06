Chi vuol investire a Peccioli? Aperto il bando per il nuovo Pip In palio 30mila metri quadrati

Se sei un imprenditore in cerca di nuove opportunità, non lasciarti sfuggire questa occasione unica a Peccioli. Il Comune ha aperto un bando fino al 30 giugno 2025 per l’assegnazione di 30 mila metri quadrati tra via Silvestro Lega e via Boccioni, area strategica vicino al nuovo villaggio scolastico. Questa è la chance perfetta per far crescere la tua attività e contribuire allo sviluppo economico locale. Non perdere questa opportunità di investimento!

Peccioli, 8 giugno 2025 - Un bando di gara, aperto fino al 30 giugno 2025, che permetterà al Comune di Peccioli di assegnare una serie di aree comprese tra via Silvestro Lega e via Boccioni, in prossimità del nuovo villaggio scolastico ora in costruzione, per sviluppare industria, artigianato e far crescere l’economia locale. L’amministrazione comunale dà una spinta importante, dunque, al piano di insediamenti produttivi offrendo alle imprese aree a prezzi competitivi grazie anche a un finanziamento specifico ottenuto dalla Regione Toscana quando furono realizzate le opere di urbanizzazione. Già con una delibera del 16 maggio scorso l’amministrazione pecciolese aveva avviato un percorso che ora entra nella fase più operativa con un bando che sarà aperto per tutto il mese di giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chi vuol investire a Peccioli? Aperto il bando per il nuovo Pip. In palio 30mila metri quadrati

In questa notizia si parla di: Peccioli Aperto Bando Vuol

Aperto il bando per insediamenti produttivi a Peccioli: il Comune cede aree per 30mila metri quadri - Il Comune di Peccioli apre un nuovo capitolo di sviluppo economico con il bando per insediamenti produttivi, offrendo 30mila metri quadri di aree tra via Silvestro Lega e via Boccioni.

Chi vuol investire a Peccioli? Aperto il bando per il nuovo Pip. In palio 30mila metri quadrati - Offerta rivolta alle attività legate all’agroalimentare, all’information e communication technology e tanto altro ... Segnala lanazione.it

Peccioli, 30mila mq per nuove imprese: aperto il bando per insediamenti produttivi - Un bando di gara, aperto fino al 30 giugno 2025, che permetterà al Comune di Peccioli di assegnare una serie di aree comprese tra via Silvestro Lega e via ... Riporta gonews.it

Un bando a Peccioli per favorire l'economia in 30mila metri quadri - Un bando di gara, aperto fino al 30 giugno 2025, che permetterà al Comune di Peccioli di assegnare una serie di aree comprese tra via Silvestro Lega e via ... Da gonews.it