Chi sono le persone nominate da Spalletti alla domanda sul tradimento che lo ha fatto crollare

Nel momento più difficile della sua carriera, Luciano Spalletti ha fatto un gesto sorprendente, rivelando i nomi di sei persone coinvolte nel tradimento che lo ha profondamente scosso. Tra queste, oltre a Gravina, ci sono figure vicino alla Nazionale che hanno lasciato il segno nel suo percorso. Scopriamo insieme chi sono e il motivo dietro questa rivelazione intensa e carica di emozione. Continua a leggere per svelare la verità nascosta dietro questo episodio cruciale.

Luciano Spalletti prima di bloccarsi, alzarsi e lasciare la conferenza stampa d'addio all'Italia, ha fatto il nome di 6 persone. Oltre a Gravina, ha nominato altre figure vicine alla Nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le leggo sempre volentieri queste interviste, spesso sono rivelatrici.Fra le pieghe delle parole esce a volte la vera natura delle persone. Poi ci sono concetti che fanno riflettere, esperienze che emotivamente ho condiviso ma non avevo risolto,salgono a galla Partecipa alla discussione

Questo per ricordare che nel calcio la verità rivelata non ce l’ha in tasca nessuno. Adani dice più o meno le minchiate di tutti noi. Sicuramente le espone con più enfasi. Poi il fatto che si senta e parli come un guru fa presa sugli animi semplici #Italia Partecipa alla discussione

