Chi sono le 4 vittime dell’incidente di Chieti | 3 fratelli e un giovane di 27 anni

Tragedia sulla statale 656 bis a Chieti: quattro vite spezzate in un devastante incidente. Tre fratelli, tutti anziani, hanno perso la vita sul colpo, mentre un giovane di 27 anni, arrivato in condizioni disperate in ospedale, lotta tra la vita e la morte. Una drammatica perdita che sconvolge l'intera comunità, lasciando dietro di sé il dolore e la domanda su cosa sia realmente successo. Continua a leggere.

Tre anziani fratelli e un ragazzo classe 1998: sono le quattro vittime del gravissimo incidente stradale avvenuto oggi sulla statale 656 bis a Chieti. I tre fratelli sono morti sul colpo, il 27enne era arrivano in gravissime condizioni in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

